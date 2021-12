Drie jaar stadionverbod voor supporter van KRC Genk die minderjarige Standard-fan rake klappen verkocht

Een minderjarige Standard-supporter uit Sint-Truiden woonde op uitnodiging van een Genk-supporter en diens oom de wedstrijd tegen Union bij op de staantribune in het supportersvak voor de thuisploeg. Nadat de supporter een foto van het stadion op zijn sociale mediakanalen had geplaatst, werd hij door een groepje supporters naar de catacomben genomen omdat die niet wilden dat de supporter bij hen in het vak stond. In de catacomben werd zijn smartphone afgenomen en kreeg hij enkele klappen. Voor die klappen moesten de Genk-supporters zich woensdag voor de Tongerse rechtbank komen verantwoorden. Zij riskeren ook werkstraffen en een stadionverbod tot vijf jaar.

Na die schermutseling kreeg de Standard-supporter en zijn vriend van stewards de raad om het stadion te verlaten. De minderjarige supporter en zijn gezelschap volgden die raad op en gingen naar buiten. Ze werden achterna gezeten door een groep supporters, onder wie een Maaseikse supporter. Die gaf hem buiten nog enkele klappen. Daardoor kwam de minderjarige supporter tegen enkele dranghekken terecht.

Op de Maaseikse supporter na, konden de overige supporters niet geïdentificeerd worden. Alle supporters die bij het incident zowel binnen als buiten het stadion betrokken waren, kregen na de wedstrijd een stadionverbod van drie maanden opgelegd. Dat stadionverbod loopt deze week af. Dat is echter niet het geval voor de het stadionverbod dat Maaseikenaar kreeg. Dat wordt nog eens met drie jaar verlengd.