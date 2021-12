Opgepakte Saudische man in zaak-Khashoggi opnieuw vrijgelaten

De man die dinsdag in Frankrijk werd gearresteerd en verdacht werd van betrokkenheid bij de moord op journalist Jamal Khashoggi is opnieuw vrijgelaten. Dat heeft het Franse Openbare Ministerie woensdag gemeld.

De Saudische man was gearresteerd “op basis van een internationaal aanhoudingsbevel dat op 5 november 2018 door de Turkse justitiële autoriteiten is uitgevaardigd wegens de moord op journalist Jamal Khashoggi”, aldus procureur-generaal Rémy Heitz in een verklaring. “Grondige controle van de identiteit van deze persoon heeft uitgewezen dat het arrestatiebevel niet op hem van toepassing was, waarop hij is vrijgelaten.”

Khashoggi werd in oktober 2018 met een list naar het Saudische consulaat in de Turkse stad Istanboel gelokt. Hij is nooit meer levend gezien. Aangenomen wordt dat hij is vermoord en dat zijn lichaam daarna in delen uit het consulaat is gesmokkeld. Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten steunde de Saudische kroonprins en feitelijk heerser Mohammed bin Salman de geheime operatie om regimecriticus Khashoggi uit te schakelen.