Hein Vanhaezebrouck gaat roteren in laatste groepswedstrijd Conference League: “Maar we gaan er geen B-elftal van maken”

AA Gent speelt donderdagavond zijn laatste wedstrijd in de groepsfase van de Conference League tegen Flora Talinn. Een wedstrijd zonder veel belang, aangezien Gent al zeker is van groepswinst. Na een drukke periode is Hein Vanhaezebrouck van plan om enkele andere jongens speelkansen te gunnen. “Maar we willen ook gewoon winnen”, sprak de coach op zijn persconferentie vooraf.

“We hebben ons doel al bereikt in deze Conference League”, begon Vanhaezebrouck. “Eerst was dat de tweede plaats, daarna de eerste plaats zodat we als groepswinnaar al verzekerd waren van de achtste finales. Mede dankzij Flora Talinn is ons dat gelukt, omdat zij gewonnen hebben van Partizan. Nu willen we nog in schoonheid afsluiten.”

“Maar zullen we geen hulp van krijgen van de tegenstander” beseft Vanhaezebrouck. Zij gaan nog vol voor de tweede plaats.” Inderdaad, als Flora Talinn komt winnen in Gent en Partizan verliest van Anorthosis Famagusta, overwinteren de Esten alsnog in Europa. Hoe dan ook zijn de vijf punten die ze al sprokkelden een hele prestatie, want nooit eerder stond een team uit Estland in de groepsfase van een Europese competitie.

© BELGA

“Dat Flora al vijf punten heeft, is geen verrassing voor mij”, zegt Vanhaezebrouck. “Ik wist dat het moeilijk zou worden tegen hen, en het was ook zo. Het verrast me niet dat zij al vijf punten hebben. Het feit dat zij Partizan konden kloppen, bevestigt wat ik dacht over hen.”

Kums en Okumu ontbreken

De AA Gent-coach had de afgelopen weken niet veel redenen om te roteren, maar gaat nu toch enkele andere jongens aan de aftrap brengen. “Maar we gaan er geen B-elftal van maken. We willen de drie punten pakken. Als de andere jongens kunnen tonen dat ze in staat zijn om een meerwaarde te bieden, moeten ze dat nu doen. Ik weet dat het voor sommigen moeilijk is, want er zijn niet al te veel momenten waarop ze zich kunnen bewijzen.”

“Voor Okumu en Kums komt de wedstrijd van donderdag nog te vroeg. We hopen hen te recupereren tegen het weekend. Kums deed voor de eerste keer gedeeltelijk mee met de groep, maar is serieus verzwakt na een stevige griepaanval. Hij heeft ook wat kilo’s verloren. Voor de rest is enkel Oladoye out met wat hinder. En Hjulsager, Marreh en Malede kunnen we natuurlijk niet gebruiken omdat ze niet op de lijst staan.”

Coëfficiënt

Voor de Belgische coëfficiënt zou een nieuwe overwinning van de Buffalo’s meer dan welgekomen zijn. “Maar daar kan ik mijn spelers niet mee motiveren”, zegt Vanhaezebrouck. “Zij leven van dag tot dag, er is geen enkele speler die daar van wakker ligt. Voor de club en het Belgische voetbal is die coëfficiënt uiteraard wel van groot belang. Over de laatste zeven jaar is Gent de tweede beste Belgische club in Europa. Dat willen we minstens zo houden. Dat is enorm belangrijk voor deze club.”