Honderden mensen nemen op vrolijke toon afscheid van volkszanger Lange Jojo: “Hij bracht iedereen samen”

Ongeveer 400 mensen hebben woensdag om 11.00 uur in de Basiliek van Koekelberg de uitvaart bijgewoond van Lange Jojo, de Brusselse volkszanger die vorige week op 85-jarige leeftijd overleed. De kerk was volzet, maar al zijn familieleden, vrienden en fans die bij het begin van de dienst arriveerden, konden naar binnen.

De kist werd door de middenbeuk van de kathedraal gedragen op een van zijn volkse stukken vertolkt door zijn orkest. De woorden die hij voor zijn afscheid schreef werden voorgelezen aan het begin van de eredienst: “God zeg, ik ben weg, maar moge het feest voortgaan”.

Op de voorste rijen zaten ook politici, waaronder de vertegenwoordiger van Waals minister-president Elio Di Rupo, de burgemeesters van Brussel en van Koekelberg, Philippe Close (PS) en Ahmed Laaouej (PS), en Christian Lamouline (cdH) namens het schepencollege van Sint-Agatha-Berchem. Ook artiesten als Sandra Kim, Adamo, Daddy K, Jean-Luc Fonck en de vader van Lara Fabian woonden de uitvaart bij.

‘‘Hij bracht iedereen samen, de kleine man die op straat werkt, de prins of de koning...’‘, zei Thierry De Coster, de presentator van het Nationaal Volksbal, in zijn huldetoespraak. “Onze Brusselse ambassadeur is niet meer, maar wat heeft hij met zijn hart gegeven”.

Het “Hallelujah” klonk op het ritme van het lied “Olé! Olé! Olé! Olé! Wij zijn de kampioenen”. Onder een laatste ovatie werd de kist door een erehaag kort na 12.30 uur uitgeleide gedaan.

Eerste optreden als 3-jarige

Jules Jean Vanobbergen werd geboren op 6 juli 1936 in Elsene. Op 3-jarige leeftijd gaf hij zijn eerste optreden in een bistro in Koekelberg. Dat vertelde hij zelf in zijn in 2015 gepubliceerde biografie.

Zijn kinder- en jeugdjaren bracht hij door in Molenbeek. Op zijn zestiende verliet hij de school om naar de academie te gaan omdat hij schilder wilde worden. De bijnaam van Vanobbergen, Grand Jojo in het Frans, Lange Jojo in het Nederlands, kreeg hij tijdens zijn schooltijd.

Zijn muzikale carrière startte eind jaren 60. Lange Jojo is bekend van populaire hits zoals On a soif, Jules César, Victor le footbaliste en E viva Mexico. Dat laatste nummer bedacht hij toen de Rode Duivels in 1986 naar het WK Voetbal gingen in Mexico.