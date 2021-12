Voormalig bpost-topman Jean-Paul Van Avermaet pleit onschuldig in Amerikaanse rechtszaak over kartelvorming

Jean-Paul Van Avermaet, de vroegere topman van bpost, heeft woensdag niet schuldig gepleit in de Amerikaanse rechtszaak over verboden kartelafspraken toen hij aan de slag was bij het bewakingsbedrijf G4S. Dat schrijft De Tijd. Van Avermaet was niet bereikbaar voor commentaar.

Het dossier draait om het manipuleren van biedingen in de privébewakingssector. Het dateert uit de periode waarin Van Avermaet bij G4S directeur was. Hij is samen met enkele anderen in staat van beschuldiging gesteld in de VS. Er zouden onder meer afspraken gemaakt zijn over de bewaking van Amerikaanse militaire basissen in ons land. De rechtszaak maakte de positie van Van Avermaet als topman van bpost onhoudbaar.

G4S pleitte deze zomer schuldig en betaalde reeds een minnelijke schikking van 15 miljoen dollar. Ook twee collega’s van Van Avermaet pleitten vorige maand schuldig. Hijzelf moest woensdag voor de rechtbank verschijnen. Dat gebeurde met een videoverbinding vanuit de Amerikaanse ambassade in Brussel, schrijft De Tijd op zijn website. Volgens de krant pleitte de voormalige CEO niet schuldig. Tot nu toe hield hij zijn onschuld altijd staande.

De rechter vroeg geen borgsom voor Van Avermaet en vond het niet nodig hem in voorlopige hechtenis te nemen, bericht De Tijd. Hij zou zich wel maandelijks moeten melden. In het slechtste geval riskeert hij een gevangenisstraf van tien jaar en een miljoenenboete. Er is ook een datum vastgelegd waarop de rechtszaak start: 28 januari.