Zeven blauwhelmen gedood door ontploffing in Mali

Zeven blauwhelmen zijn woensdag gedood door een explosief in Mali. Drie anderen raakten ernstig gewond, meldt de VN-missie in Malie.

“Een konvooi van de VN-vredesmacht op weg van Douentza naar Sevaré is op 8 december op een explosief gestuit. Volgens een eerste verslag zijn er zeven doden en drie ernstig gewonden onder de vredeshandhavers”, aldus de VN-vredesmissie. Details over de nationaliteiten van de slachtoffers worden niet gegeven.

Op 22 november werd een blauwhelm nog slachtoffer van een explosief in de buurt van Tessalit, in het noorden van Mali. Hij overleed afgelopen maandag in de Senegalese hoofdstad Dakar, waar hij voor verzorging heen was gebracht.

Mali is sinds 2012 het toneel van een aanslepend conflict, met herhaalde aanvallen door jihadistische groeperingen die gelieerd zijn aan al-Qaida en Islamitische Staat. Bovendien is er ook veel geweld tegen burgers door gewapende groeperingen, waarvan sommige zichzelf als zelfverdedigingsgroepen bestempelen.

De VN-vredesmissie in Mali is momenteel de “dodelijkste” ter wereld. Sinds 2013 zijn er al 146 leden gedood door vijandige acties, aldus VN-statistieken.