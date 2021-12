Tijdperk Merkel nu officieel ten einde, nieuwe kanselier Olaf Scholz belooft “nieuw begin”

“Toon leiderschap aan dit huis en werk voor het beste van ons land”, aldus Merkel, die in totaal 31 jaar actief was in de politiek, tegen haar opvolger. Ze waarschuwde hem ook dat de job als bondskanselier uitdagend is. “Maar als je ze met vreugde benadert, is het misschien wel een van de mooiste taken die er zijn om verantwoordelijkheid te dragen voor dit land.”

Olaf Scholz, die beëdigd is om een centrumlinkse coalitie te leiden, beloofde op zijn beurt een “nieuw begin” voor Duitsland. Hij betuigde ook zijn respect voor “alles wat Merkel voor ons land heeft gedaan”.

De voormalige minister van Financiën wordt de eerste sociaaldemocratische bondskanselier sinds Gerhard Schröder, die tussen 1998 en 2005 regeerde. Hij ontving al felicitaties van uit alle hoeken van de wereld. Onder meer de Franse president Emmanuel Macron en commisievoorzitter Ursula von der Leyen kijken uit naar de samenwerking. Het Kremlin hoopt op haar beurt op een constructieve relatie, na jaren van spanningen tussen Rusland en Duitsland. De Chinese president Xi Jinping zei dat China bereid is de betrekkingen met Duitsland naar een “nieuw niveau te tillen”.