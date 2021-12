Man krijgt kogel in de bil in Molenbeek

Een onbekende heeft dinsdagavond verschillende kogels afgevuurd in Molenbeek. Daarbij raakte één passant gewond. De man is in het ziekenhuis opgenomen.

De feiten speelden zich dinsdagavond af rond 17 uur op de hoek van de Schoolstraat en de Gentsesteenweg. Plots werden er geweerschoten afgevuurd. Eén man kreeg daarbij een kogel in de bil. Hij is op eigen kracht naar het ziekenhuis geraakt.

Van de daders is er geen enkel spoor. Het is niet duidelijk of de man die een kogel in de bil kreeg, een doelwit was voor de schutter of een toevallige passant die op het foute moment op de foute plek was. Ook een geparkeerde auto werd geraakt. Het parket onderzoekt de zaak.