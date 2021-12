Paus verdedigt opgestapte aartsbisschop met opvallende uitspraak: “Zonden van het vlees zijn niet de meest ernstige”

Michel Aupetit (70), de aartsbisschop van Parijs, stapte vorige week op nadat le tout Paris de mond vol had van een vermeende relatie met een vrouw. Aupetit ontkent nog steeds dat die verhouding seksueel van aard was, maar stapte naar eigen zeggen op “om te vermijden dat de roddels de Kerk beschadigen”.

Paus Franciscus aanvaardde dat ontslag, maar niet van harte. “Als de roddels groeien en groeien en groeien en groeien en de reputatie van een persoon ondermijnen, kan hij niet langer besturen”, aldus de paus tegen journalisten op de vlucht terug van een bezoek aan Griekenland. “Maar dat is onrechtvaardig. Daarom aanvaardde ik het ontslag van Aupetit: niet op het altaar van de waarheid, maar dat van de hypocrisie.”

De paus erkende wel dat Aupetit “het zesde gebod (‘Doe nooit wat onkuisheid is’, red.) had overtreden door zijn secretaresse te strelen en te masseren. Dat is een zonde. Maar het is niet de meest ernstige. Zonden van het vlees zijn niet de meest ernstige, dat zijn hoogmoed en haat. Aupetit is een zondaar. Net zoals ik een zondaar ben, en zoals Petrus een zondaar was.”