Man haalt pistool boven omdat hij Covid Safe Ticket moet tonen op café

Het bizarre tafereel deed zich voor in café De Zijbeuk in Rotselaar. — © Google Maps

De politie van de zone BRT heeft maandagavond een man opgepakt die even voordien een pistool had bovengehaald toen hem in café De Zijbeuk op het Dorpsplein in Rotselaar om zijn Covid Safe Ticket werd gevraagd.

Bizar tafereel maandagavond in Rotselaar. Toen de cafébaas een man om zijn Covid Safe Ticket vroeg, haalde die een pistool boven. De politie werd er bijgehaald. De man is voor verhoor meegenomen naar het commissariaat. Volgens de eerste gegevens in het dossier had de man even voordien problemen thuis. Waarom hij dan met een wapen op café gaat, is een raadsel.