Wie papieren factuur wil, móét die krijgen

Je gsm-factuur via mail ontvangen, of raadplegen via de klantenzone op de website van je telecomprovider. Voor sommigen is het een zegen: veel minder post in de brievenbus. Anderen zweren dan weer bij een maandelijkse papieren afrekening.

De kwestie leidde de voorbije weken tot discussie, nadat onder andere telecomprovider Telenet had aangegeven dat nieuwe klanten geen papieren factuur meer opgestuurd konden krijgen. Ook bij andere telecomspelers was het als klant steeds moeilijker om nog een papieren factuur vast te krijgen, terwijl de FOD Economie nochtans stelt dat klanten “nooit gedwongen kunnen worden om in te stemmen met elektronische facturatie.”

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker zat daarom met de sector aan tafel. Resultaat: digitale facturen kunnen, maar klanten die daar expliciet om vragen hebben wel degelijk nog steeds recht op een papieren factuur. De Bleeker: “Digitale facturen zijn in veel gevallen de meest gebruiksvriendelijke optie voor de consument. Maar daarnaast vind ik het cruciaal dat we blijven denken aan alle consumenten, ook zij die minder digitaal onderlegd zijn.”

Maar ook wie wel goed overweg kan met een computer moet uitkijken. Zo was er de voorbije dagen ophef over My e-box, het digitale communicatiekanaal van de federale overheid. Wie bij een eerste gebruik deze inbox niet goed heeft ingesteld, riskeert dat voortaan alle overheidscommunicatie louter en alleen via dit digitale platform verloopt. Wie dat niet weet, riskeert dan belangrijke informatie over belastingen of verkeersboetes over het hoofd te zien, met aanmaningen tot gevolg.

