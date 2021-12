Politie trekt kleren uit om hond uit bevroren meer te redden

Twee Spaanse politieagenten hebben meer gedaan wat de baas van hen vroeg. Toen ze te horen kregen dat er een hond vastzat in een bevroren stuwmeer in Canfranc, in Aragon, twijfelden ze niet. Het duo trok de kleren uit en maakten met stokken een doorgang in het ijsoppervlak. De viervoeter zat al een tijdje vast, maar slaagde er toch in om naar de kant te zwemmen. In het noorden van Spanje vriest het momenteel. Woensdag voorspelt het Spaanse Meteorologisch Agentschap zelfs zware sneeuwval. (cdh)