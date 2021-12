Per besmet kind met symptomen nog vier anderen die onder de radar blijven in de klas: “We varen nu blind”

Per symptomatisch kind met corona in het lager onderwijs zitten er nog drie tot vier besmette leerlingen in dezelfde klas die onder de radar blijven. Maar een hele klas testen is niet meer verplicht, zelfs niet als de groep in quarantaine moet. “Ik zou ouders aanraden het gezin te testen, want nu varen we blind. Het kan voorkomen dat het virus zich naar de rest van de maatschappij verspreidt”, zeggen experten.