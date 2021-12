Familie Rothschild gaat akkoord met verkoop van topstuk door Rembrandt aan Nederland voor 150 miljoen euro

De familie Rothschild is akkoord gegaan met de verkoop van het schilderij ‘De vaandeldrager’ van Rembrandt aan de Nederlandse staat. Nederland had 150 miljoen euro geboden en wil het stuk “voorgoed in het publieke domein brengen”.

Het doek stamt uit 1636. De waarde werd eerder geschat op 165 miljoen euro. Nu gaat het voor 175 miljoen euro over de toonbank. Nederland betaalt 150 miljoen euro. De Vereniging Rembrandt en het Rijksmuseum Fonds betalen respectievelijk vijftien en tien miljoen euro.

Het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap had het aankoopvoorstel eerder op de dag naar het parlement gestuurd. Het ministerie wil 150 miljoen euro uittrekken en is bereid om hiervoor de begroting te wijzigen.

De twee kamers van het parlement moeten nog akkoord gaan met de aanschaf van het werk. Als zij ermee instemmen, is de aankoop definitief. Het werk zou uiteindelijk in het Rijksmuseum komen te hangen. Volgens directeur Taco Dibbits is het nog niet zeker dat het werk daadwerkelijk wordt aangeschaft. “Eerst zien, dan geloven.”

‘De vaandeldrager’ is een zelfportret van Rembrandt, waarin hij zichzelf volgens het ministerie “rebels en vol bravoure” afbeeldt. “Het werd zijn artistieke doorbraak die zou leiden tot ‘De nachtwacht’.”

“Met de aankoop van dit schilderij kan een ontbrekende schakel in het overzicht van het leven van Rembrandt en zijn ontwikkeling als kunstenaar worden toegevoegd aan de Collectie Nederland”, schreef aftredend minister Ingrid van Engelshoven in een brief aan de Kamer. Ze hoopt dat “zoveel als mogelijk mensen hiervan kunnen genieten”.