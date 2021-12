Stofzuigerfabrikant Dyson bijt in het stof in conflict met Europese Commissie

Sinds 1 september 2014 moeten alle stofzuigers die in Europa worden verkocht met een energielabel uitgerust zijn. Dat moet de consumenten informeren over de energie-efficiëntie en de prestaties van de toestellen. De verordening die bepaalt hoe de labels worden opgesteld, werd in 2018 echter vernietigd door het Gerecht van de EU. Dyson had de zaak aanhangig gemaakt omdat het vond dat zijn toestellen zonder stofzuigerzak bij de testprocedure benadeeld worden tegenover stofzuigers met zak. De reden die het Gerecht uiteindelijk aanhaalde voor de vernietiging, was dat de testmethode, waarbij een lege zak werd gebruikt, niet de methode was die de reële gebruiksomstandigheden het dichtst benaderde.

Na de vernietiging trok Dyson opnieuw naar Luxemburg met de vraag om compensatie voor de verliezen die het geleden heeft als gevolg van de onwettig verklaarde Europese verordening. Die vraag is nu echter verworpen door het Gerecht. Dat oordeelde dat de Commissie geen fouten heeft gemaakt bij het vaststellen van het labelingsysteem, ook al werden die regels uiteindelijk vernietigd. De Commissie heeft gehandeld “met de zorg en toewijding” die van elk bestuursorgaan mag worden verwacht, luidt het.

Dyson laat het daar niet bij en gaat in hoger beroep. Volgens het Britse bedrijf “lijkt het Gerecht de geschiedenis te willen herschrijven”. “Ze proberen te beweren dat het testen met stofbelasting van stofzuigers onnauwkeurig is - dit is gewoon niet waar. Het Hof heeft de kronkelige excuses van de Commissie aanvaard om aansprakelijkheid voor haar wandaden te vermijden”, luidt het in een persbericht.

De uitspraak van het Gerecht is “een belediging voor de miljoenen consumenten die werden misleid en voor de aanzienlijke schade die Dyson heeft opgelopen - tot 150 miljoen Britse pond”, vervolgt Dyson. “Ondertussen gaat de Commissie vrijuit, ondanks het feit dat ze de hele Europese lobby voor machines met zakken, met inbegrip van de grote Duitse fabrikanten, heeft bevoordeeld.”