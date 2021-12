Koningin Elizabeth II verschijnt opnieuw in het openbaar

De Britse Koning Elizabeth II verscheen sinds haar kort verblijf in het ziekenhuis in oktober nog maar zelden in het openbaar, maar woensdag mocht organist Thomas Trotter op audiëntie komen.

De glimlachende 95-jarige vorstin overhandigde de muzikant de Queen’s Medal for Music op Windsor Castle. Dat is sinds de eerste lockdown haar belangrijkste verblijfplaats.

Velen maken zich zorgen over de gezondheid van de koningin nadat ze op 20 oktober in het ziekenhuis werd opgenomen voor enkele onderzoeken. Details over de aard van die onderzoeken werden niet vrijgegeven.

Sindsdien staan haar activiteiten op een laag pitje. Aanvankelijk zou ze terug aan de slag gaan op 14 november door vanop het balkon een ceremonie ter herdenking van oorlogsslachtoffers bij te wonen, maar dat werd op het laatste ogenbik afgezegd. Het paleis verklaarde dat de koningin last had van haar rug. Een geplande reis naar Glasgow voor de klimaattop van de Verenigde Naties werd eerder ook geannuleerd. Haar zoon en troonopvolger prins Charles en kleinzoon prins William namen haar plaats in.