Kellogg zet 1.400 stakende werknemers op straat

De werknemers ketsten een contractvoorstel – waarover directie en vakbond een voorakkoord hadden afgesloten – af. Ze wilden de staking in vier fabrieken van Kellogg voortzetten, maar de directie grijpt nu in.

“We hebben alle mogelijke inspanningen gedaan om een fair akkoord te bekomen, inclusief zes aangepaste voorstellen aan de vakbond, waarbij elke werknemer erop vooruit ging. Maar de aanhoudende werkonderbreking maakt dat we geen andere keuze hebben dan de stakende personeelsleden permanent te vervangen, om de continuïteit van onze activiteit te garanderen”, klinkt het in een persbericht.

De directie verwijt de vakbond ook “onrealistische voorstellen” te hebben voorgespiegeld aan het personeel. Grootste knelpunt was het voorstel om werknemers met een langere anciënniteit meer loon en andere voordelen toe te kennen.

Volgens de woordvoerster van het bedrijf aan de Amerikaanse zender CNBC is er veel interesse voor de vervangingscontracten. De praktijk om stakende personeelsleden te vervangen is in de VS alvast volledig legaal.