Hoewel we al jaren te horen krijgen dat we met z’n allen langer moeten werken als we de pensioenen betaalbaar willen houden, ziet het gros van de Belgen dat niet zitten. “Het feit dat één op de twee 55-plussers de indruk heeft dat hun werkgever amper interesse heeft in het laatste deel van hun carrière, helpt daar geenszins bij”, klinkt het bij HR-dienstverlener Securex.