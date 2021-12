Ex-ministers Tommelein en Peeters persoonlijk gedagvaard in zaak terugdraaiende tellers: “We willen beloofde rendement”

Bart Tommelein (Open VLD) en Lydia Peeters (Open VLD) worden persoonlijk gedagvaard omdat ze als voormalige ministers van Energie beloftes maakten over het rendement van zonnepanelen maar die beloftes niet waarmaakten. Dat melden DeTijd en VRT NWS. Dat nieuws wordt ook bevestigd aan onze redactie.

Wie voor eind 2020 zou investeren in zonnepanelen zou 15 jaar lang van een rendement genieten dat gelijkstaat met het terugtellen van de analoge meters, dat beloofden Tommelein en Peeters toen komaf gemaakt werd met de terugdraaiende tellers. Uiteindelijk besloot het Grondwettelijk Hof begin dit jaar dat het systeem vernietigd moest worden. Dat systeem viel weg en de digitale teller werd ingevoerd waardoor het beloofde rendement voor een periode van 15 jaar ook wegviel. Nochtans hadden duizenden mensen net daarom nog geïnvesteerd in zonnepanelen.

15.000 mensen hebben zich vervolgens aangemeld bij het advocatenkantoor Peeters en Verbist Advocatuur waarna het Vlaams overheid gedagvaard werd. “Nadat de Vlaamse overheid haar schriftelijk standpunt bekendmaakte, hebben we besloten om beide ministers persoonlijk te dagvaarden”, vertelt advocaat Stijn Verbist aan onze redactie. Uit mailverkeer naar gedupeerden kon De Tijd achterhalen dat de reden hiervoor is dat zowel Peeters als Tommelein volgens de overheid die beloftes deden op persoonlijke titel en dus niet vanuit hun rol als lid van de Vlaamse Regering.

“Voor zover minister Tommelein en/of het kabinet van minister Peeters al een bepaald rendement beloofd zouden hebben, viel een dergelijke belofte alleszins buiten hun bevoegdheid”, valt te lezen in het standpunt dat De Tijd kon inkijken. “Daarbij wordt gesteld dat minister Tommelein de verklaring in persoonlijke naam deed, niet gedekt door de Vlaamse regering”, klinkt het nog in een mail dat naar de gedupeerden werd gestuurd.

Bart Tommelein die woensdag voor een kleine ingreep onder narcose moest, had vandaag nog geen tijd gehad om zijn brievenbus te legen. Met een officiële reactie wacht hij liever tot hij overleg heeft gepleegd met zijn partij, het Vlaams Parlement, de Vlaamse regering en het Vlaams gewest. “En ik ben nog maar half uit narcose”, klinkt het.

Nooit eerder gebeurd

Volgens professor grondwettelijk recht Patricia Popelier genieten ministers een ministeriële onschendbaarheid, en kunnen ze niet vervolgd worden voor uitspraken die ze doen. “Als het gaat om ministers van het Vlaams Gewest zegt de grondwet dat je een specifieke wet moet aannemen met een bijzondere meerderheid om hen burgerlijk aansprakelijk te kunnen stellen”, legt ze uit aan VRT NWS. “Maar dat is nooit gebeurd. En daardoor is er dus geen mogelijkheid naar Belgisch recht om die ministers persoonlijk voor de rechtbank te dagen”, aldus Popelier.

Nochtans zouden volgens de redenering van de gedupeerden ministers wel vervolgd kunnen worden omdat de beloftes die ministers maken in principe bindend zijn. Maar wat hopen die gedupeerden dan te bereiken? “Het beloofde rendement willen we gegarandeerd zien, dat is eigenlijk de grond van de zaak”, zegt Verbist nog.

