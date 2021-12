Met ‘hoer’ en ‘geit’ zet je niemand op scherp, maar waar ligt de grens als je moet ingrijpen als coach?

Verschillende (ex-)speelsters van onze nationale vrouwenvolleybalploeg getuigden over emotioneel misbruik, fatshaming en scheldtirades van hun coach, Gert Vande Broek. Dat uitspraken als ‘vadsige schijtwijven’ en ‘hoer’ niet door de beugel kunnen, daar is gelukkig (bijna) iedereen het over eens. Maar waar ligt de grens dan wel in de topsport, als je in het heetst van de strijd moet ingrijpen als coach? Hoort roepen er dan niet gewoon bij? Kan uitschelden een topsporter niet net scherp krijgen? Sportpedagoog Leen Haerens laat er geen twijfel over bestaan: “Domineren is altijd nefast voor de sportieve prestatie.”