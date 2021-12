Proces over aanslagen in Brussel begint op 10 oktober 2022

Het proces over de aanslagen in Brussel in maart 2016 start op 10 oktober 2022. Dat bevestigt het Brusselse hof van beroep.

“Op 8 december 2021 heeft Laurence Massart, de eerste voorzitter van het hof van beroep in Brussel, de openingszitting van het hof van assisen in Brussel met de verdachten in het proces van de aanslagen op 22 maart 2016 vastgelegd op 10 oktober 2022 om 9 uur”, zei woordvoerster Anne Leclercq van het Brusselse hof van beroep woensdagavond.

Op maandag 12 september 2022 zal een voorbereidende zitting worden gehouden om de lijst van getuigen op te stellen die tijdens het proces zullen worden opgeroepen, aldus nog Leclercq. “Die zitting zal worden geleid door de voorzitter van het hof van assisen, zonder bijzittende rechters maar met de betrokken partijen.”

Op maandag 10 oktober 2022 om 9 uur wordt de jury samengesteld. De hoorzitting over de grond van de zaak begint op donderdag 13 oktober 2022 om 09.00 uur. Laurence Massart wordt de voorzitter van het hof van assisen tijdens het proces.

Tien verdachten

De aanslagen van 22 maart op de luchthaven Brussels Airport en in het metrostation Maalbeek kostten het leven aan 32 mensen, en ongeveer 340 personen raakten gewond. Beide aanslagen kwamen een viertal maanden na de aanslagen op 13 november 2015 in Parijs en waren het werk van dezelfde cel ISIS-terroristen. Drie terroristen, Najim Laachraoui en Ibrahim en Khalid El Bakraoui, lieten die dag het leven, maar in de weken en maanden nadien werden in totaal dertien personen in verdenking gesteld.

Op 17 september dit jaar verwees de kamer van inbeschuldigingstelling tien verdachten naar het hof van assisen in verband met de aanslagen. Het gaat om Salah Abdeslam, Oussama Atar, Mohamed Abrini, Sofien Ayari, Osama Krayem, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa, en de broers Smail en Ibrahim Farisi.