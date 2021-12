Leicester reist zonder zeven zieke spelers af naar Napels voor clash in Europa League: “We nemen geen risico’s”

“Sommige leden van de staf en spelers hebben de reis naar Napels niet gemaakt. Sommigen van hen zijn positief getest op COVID, anderen voelen zich niet goed, dus hebben we geen risico’s genomen,” vertelde Leicester-coach Brendan Rodgers.

Het is de laatste paar dagen gekomen. Over het algemeen zien we altijd maar meer gevallen en voor ons is het altijd de gezondheid van onze spelers die telt,” zei Rodgers. ““We hebben verschillende tests gedaan. We werden ‘s morgens nog eens getest in het hotel voor we aan boord van de vlucht gingen. We hebben alle mogelijke maatregelen genomen om hier op een zo veilig mogelijke manier aan te komen in land van bestemming, we moeten de wetten en de gezondheidsaspecten hier respecteren.”

Leicester staat momenteel bovenaan in Groep C met 8 punten. Ze worden wel bedreigd door Napoli en Spartak Moskou, die 7 punten hebben en ook nog door Legia Warschau, dat onderaan staat met 6 punten.

Rond de middag had Tottenham-coach Antonio Conte bekendgemaakt dat acht spelers en vijf stafleden van de Spurs positief hadden getest op corona. De wedstrijd tegen Rennes, die cruciaal is voor de kwalificatie van de Londenaren voor de achtste finaless van de Europa League, zal gewoon doorgaan. Spurs zal waarschijnlijk wel vragen om uitstel van hun competitiewedstrijd tegen Brighton op zondag.