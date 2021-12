De geliefden voor wie geen nazi veilig was: bezoek aan Frans kuuroord is zelfs ruim 75 jaar na WOII nog beladen

Hoog bezoek gisteren in Vichy, het stadje van zo’n 25.000 inwoners, centraal in Frankrijk. Geroemd om zijn thermaal kuuroord, verguisd omwille van maarschalk Pétain, die met zijn Vichy-regime in de Tweede Wereldoorlog collaboreerde met de Duitse bezetter. Onnodig te zeggen dat het bezoek van Macron een hoge symbolische waarde had. De president kreeg er zelfs het gezelschap van het echtpaar Klarsfeld, Frankrijks bekendste nazi-jagers.