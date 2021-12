Net veertien jaar na de moord op agente Kitty Van Nieuwenhuysen (toen 23), wil schutter Kurum Galip (nu 43) vrijkomen. Hij is de laatste van de drie veroordeelden die nog vast zit. “Galip heeft 33 feiten gepleegd voor deze moordende overval. Hij is steeds zwak gestraft en is steeds opnieuw herbegonnen als misdadiger.”