‘Over grenzen’ onthult sleutelrol van België in drugsindustrie, waar onderwereld steeds meer verbonden is met bovenwereld

‘Over grenzen’, zo heet de nieuwe vierdelige Amazon-docuserie die binnenkort op Prime Video te zien is. Ze onthult de sleutelrol die Nederland en België spelen in de internationale drugsindustrie.

Over grenzen verkent de strijd tussen gespecialiseerde politie-eenheden en machtige drugskartels en onderzoekt hoezeer die lucratieve bezigheden inmiddels zijn doorgedrongen in alle lagen van de maatschappij. De reeks voert de kijker ook mee naar Mexico, Oostenrijk en de gangs in Brazilië om te onderzoeken welke rol die landen spelen in de productie- en distributieketen binnen de Benelux.

Alvast deze conclusie: het aandeel van Nederland en België zorgt ervoor dat de onderwereld steeds meer verbonden raakt met de bovenwereld.(bpr)