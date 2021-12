Een terugkeer in mineur: Wesley wil alweer weg bij Club Brugge

Met dertig spelers in de kern en nog één op komst – Tajon Buchanan is speelgerechtigd vanaf januari – is de kans groot dat Club Brugge tijdens de wintermercato spelers laat gaan. Wie daar wellicht bij is, is Wesley Moraes. De Braziliaan was op huurbasis overgekomen van Aston Villa in de hoop opnieuw minuten te maken. Die hoop is ijdel gebleken. In de competitie verzamelde de aanvaller 69 minuten in drie speelbeurten. In de Champions League mocht hij alleen kort invallen in beide wedstrijden tegen Leipzig. Zelfs in de Croky Cup was hem geen basisplaats gegund.