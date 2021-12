Vergeet de Europa League, Antwerp ligt er toch al uit. We zaten samen met Radja Nainggolan (33) – zondag nog matchwinnaar tegen Beerschot – omdat we halverwege onze vaderlandse competitie zijn. Hoe evalueert de vedette van de Great Old zichzelf, zijn ploeg en de concurrentie? “Ik was nog maar van één speler onder de indruk: Xavier Mercier.”