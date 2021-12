Waarom het VRT-logo niet te zien was op microfoon tijdens coronabetoging: “Waarschuwing kunnen we toch niet negeren?”

Tijdens de coronabetoging afgelopen zondag gingen de VRT-journalisten op pad zonder het logo van de VRT op hun micro. Dat is te zien op hun camerabeelden. “De dreiging tegen journalisten is reëel”, zegt hoofdredacteur Dimitri Verbrugge. “We hebben dan ook veiligheidsmaatregelen genomen.”

“Omdat ik verpleegster ben in een crèche en van kinderen hou. En ik wil niet dat ze ingeënt worden”, zegt een vrouw die opgevoerd werd in de VRT-reportage over de coronabetoging van afgelopen zondag. “En persoonlijk: ik ben werkloos sinds januari. Daarom ben ik hier. En wie zijn jullie?” Het antwoord van de journalist haalde de reportage niet, maar wat opvalt is dat de vrouw een zwarte microfoon onder haar neus geschoven kreeg, zonder logo. Dit terwijl de journalisten van de openbare omroep normaal gezien altijd op pad gaan met plofkapjes over de microfoons, waarop het VRT-logo duidelijk te zien is. Het doet denken aan de beslissing van de Nederlandse nieuwsomroep NOS vorig jaar om hun logo van hun satellietwagens te halen na aanhoudende bedreigingen.

© VRT nieuws

“Opgehitst en gepolariseerd”

“De veiligheid van onze journalisten is prioritair”, zegt hoofdredacteur van VRT NWS Dimitri Verbrugge. “Voor opdrachten waarbij er een risico is, doen wij een veiligheidsanalyse. En dat gebeurt vaak. Uiteraard voor buitenlandse opdrachten naar conflictgebieden, maar evengoed voor reportages in België, zoals dat ook nu gebeurde. Als OCAD aan de vooravond van de betoging waarschuwt voor een ‘opgehitst en gepolariseerd’ klimaat, dan kunnen we dat toch niet negeren? Net zoals we bij de betogingen van de gele hesjes ook veiligheidsmaatregelen moesten nemen om de veiligheid van onze journalisten te garanderen.”

Of de neutrale microfoons deel uitmaken van dat veiligheidsplan, wil Verbrugge niet bevestigen. “Ik kan niet ingaan op de specifieke maatregelen, zo zou ik onze journalisten net in gevaar brengen. Maar ik kan in wel garanderen dat iedere journalist zich bij ons altijd kenbaar maakt als VRT-journalist ten aanzien van geïnterviewden. Dat het antwoord op de ‘en wie zijn jullie’-vraag uit de reportage geknipt werd, is enkel omdat dat antwoord er voor de reportage niet toe deed.”

“We moeten alerter zijn dan pakweg vijf jaar geleden”, zegt Verbrugge. “In 2020 vonden er in Europa 900 geweldplegingen tegen journalisten plaats. De dreiging is reëel, ook dichtbij huis. Denk aan de aanslag op het gebouw van “De Telegraaf”, of op Peter R. De Vries.”