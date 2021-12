Gentse hooligans komen keet schoppen bij voetbalwedstrijd in tweede amateur, politie moet ingrijpen

Nadat vorig weekend het hooliganisme in de Jupiler Pro League een triest hoogtepunt bereikte, was woensdagavond de wedstrijd KSC Lokeren-Temse - KVV Zelzate, in tweede amateurklasse nota bene, het toneel van geweld.

Al na enkele minuten werd het hele Daknamstadion in een grijze rook gehuld nadat uit een vak dat voorbehouden was voor supporters van KVV Zelzate rookbommen en Bengaals vuur waren afgestoken. Ging iedereen er toen nog van uit dat het om ‘kwajongensstreken’ van Zelzate-aanhangers ging, dan werd het even later duidelijk om wie het echt ging toen de fans opeens blauw-witte mutsen uit hun binnenzak haalden en opzetten, waardoor alleen hun ogen nog zichtbaar waren, en ook nog eens ‘Buffalo-AA Gent’-kreten riepen. Omdat de supporters van de thuisploeg niet ingingen op de provocerende gezangen, trokken de blauwgemutste fans dan maar richting kantine, waar ze met glazen en vuurpijlen gooiden.

Vijf amokmakers in de boeien

Toen de intussen opgeroepen politie ter plaatse kwam, stoven de hooligans alle richtingen uit. Heel wat Lokerse supporters konden met vereende krachten toch een aantal onverlaten bij het nekvel grijpen en aan de politie overdragen. Ook de agenten zelf konden een tweetal amokmakers in de boeien slaan. Alles samen werden zo vijf ‘voetbalsupporters’ afgevoerd. Behalve een reeks gebroken glazen en meubilair in de kantine en wat brandschade door de vuurpijlen bleef de schade in het stadion nog beperkt. (Lees verder onder de foto)

De politie kon enkele amokmakers afvoeren. — © ies

Na de rust kwam nog een extra peloton van de politie poolshoogte nemen, maar van de hooligans was er toen geen spoor meer te bekennen. Na de rellen werden trouwens de kantines gesloten om de veiligheid van de medewerkers te garanderen.