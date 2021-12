We hadden het dit jaar gehad met corona: zoekopdrachten in Google vertellen wat ons bezighield in 2021

Net zoals BV’s hun eindejaarslijstjes delen, onthult ook Google jaarlijks de meest trending topics van het afgelopen jaar. Ontsnapte militairen, woke, Eurovision 2021, Jurgen Conings, ananassen, en hoe ze groeien, tikten wij Belgen massaal in. Maar opmerkelijk: het coronavirus - in 2020 afgetekend op één - domineert ons leven niet meer. Brood en spelen namen opnieuw de overhand in de zoekbalk. Met Euro 2021 - ondanks de belabberde prestatie van onze Rode Duivels - als absolute winnaar.

Meest trending zoektermen

Koning voetbal slaat Covid in haar eentje plat. Met Euro 2021 als winnaar. Al was dat niet voor onze Rode Duivels. Zij gingen roemloos ten onder gingen tegen de Italianen. De pandemie tuimelt naar plaats vijf. Met Qvax, de elektronische reservelijst voor coronavaccins, als eerste coronagerelateerde zoekterm.

1. Euro 2021

2. Jupiler Pro League

3. Het weer morgen

4. Roland Garros

5 Qvax

Meest gezochte Belgische persoonlijkheden

Hij sluit het lijstje van meest trending zoektermen (nummer 10), maar als “meest gezochte” persoonlijkheid kaapt Jurgen Conings de eerste plaats. Letterlijk. 35 dagen werd er naar de voortvluchtige militair gezocht. Jan V. -de 51-jarige acteur verdacht van kindermisbruik- staat op 2.

1 Jurgen Conings

2 Jan V.(Van Hecke)

3 Eddy Demarez

4 Heidi De Pauw

5 Sihame El Kaouakibi

Meest gezochte Belgische muzikanten

Eurovision rules. Met onze Hooverphonic, op 1, in Rotterdam jammer genoeg in the wrong place. Zangeres van de groep, Geike Arnaert staat op 7. Opvallend: Tourist LeMC, Antwerpse bad, hart op de tong, ziel in de muziek, verovert de tweede plek. Flinke boost ook voor Anouk Matton die met een realitysoap uit de schaduw treedt van man Dimitri Vegas.

1 Hooverphonic

2 Tourist Le MC

3 Charlotte Adigéry

4 Anouk Matton

5 Emma Bale

Meest gezochte politici

Het is telkens de premier die de extra maatregelen tegen de volgende coronagolf toelicht na een Overlegcomité. Het land hangt aan zijn lippen. En dat levert Alexander De Croo (Open VLD) de eerste prijs op. In de slipstream profiteren minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) en binnenlandminister Annelies Verlinden (CD&V).

1 Alexander De Croo

2 Frank Vandenbroucke

3 Annelies Verlinden

4 Petra De Sutter

5 Ludivine Dedonder

Meest gezochte termen

Van “broodfok” liggen we meer wakker dan van een “woke”. Te danken aan de superpopulaire YouTubers Céline Dep en Michiel Calebaut (CEMI). Zij kochten hun controversiële pup Trixie bij een broodfokker. Iemand die geld verkiest boven dierenwelzijn. Oeps. “Wisten we helemaal niet.”

1 Broodfokker

2 Woke

3 PFOS

4 Gaybashing

5 Antigeentest

Meest gestelde ‘hoe-vragen’

Over corona - en de verwarring errond - hebben we massa’s vragen. Maar ook met warmtepompen zijn we bezig, nu ze vanaf 2026 verplicht worden in nieuwbouwwoningen. Of de “ananasoorlog” tussen China en Taiwan iets te maken heeft met die vreemde vijfde vraag is onduidelijk.

1.Hoe lang is corona besmettelijk?

2.Hoe werkt een warmtepomp?

3.Hoe laat spelen de Rode Duivels?

4.Hoe oud wordt een kat?

5.Hoe groeien ananassen?