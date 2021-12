Regering sloot in amper één dag deal van 370 miljoen euro voor kantoorgebouw: “Dit is niet leuk en niet goed”

De federale regering rondt nog dit jaar de aankoop af van twee grote kantoorgebouwen in de Brusselse Noordwijk. De twee buildings zijn bestemd voor Staatsveiligheid en het Crisiscentrum. De overheid koopt ze voor 280 miljoen euro en investeert in een keer ook 90 miljoen euro voor de inrichting. Het parlement keurde de beslissing vorige week in sneltreinvaart goed, tot grote ontevredenheid ook binnen de meerderheid.