Apple schittert op Wall Street na uitstel aanpassing App Store

Techconcern Apple was woensdag een van de uitblinkers op Wall Street. De iPhonemaker stond al in de belangstelling omdat het bedrijf een marktwaarde van 3.000 miljard dollar nadert, maar beleggers verwerkten ook nog goed nieuws uit de rechtszaal. Daar kreeg Apple uitstel van een aanpassing in zijn App Store-regels, zolang een hoger beroep loopt. Die aanpassing had Apple veel geld kunnen kosten.

Apple ging in 2018 al als eerste door de grens van 1 biljoen dollar heen en in 2020 werd het bedrijf als eerste meer dan 2 biljoen dollar waard. Volgens persbureau Bloomberg is het techconcern bij een waardering van 3 biljoen dollar meer waard dan alle bedrijven op de Duitse beurs of de hele Britse economie. Met een stijging van 2,3 procent is de marktwaarde nu 2,87 biljoen dollar.

Na een aarzelende start zetten de beurzen op Wall Street de weg omhoog van de afgelopen twee dagen verder voort. Beleggers waren opnieuw positief gestemd over de druk die de Omikron-variant op de wereldeconomie zal uitoefenen. Daar kwamen berichten bij van farmaceuten Pfizer en BioNTech dat hun coronavaccin na drie prikken vermoedelijk goede bescherming biedt tegen de nieuwe variant van het coronavirus.

Dow-Jonesindex

De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent hoger op 35.754,75 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 0,3 procent hoger gezet op 4701,21 punten en techbeurs Nasdaq dikte 0,6 procent aan tot 15.786,99 punten.

Pfizer verloor 0,6 procent en zijn Duitse samenwerkingspartner BioNTech werd 3,6 procent lager gezet. Volgens de vaccinmakers blijkt uit de eerste onderzoeken in laboratoria dat mensen na drie prikken 25 keer zoveel antistoffen in hun lichaam hebben als na twee inentingen. Op basis van de eerste onderzoeken gaan de farmaceuten er ook vanuit dat hun vaccin na twee prikken ook goed voorkomt dat mensen ernstig ziek worden door Omikron.

Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, steeg 2,4 procent. Topman Adam Mosseri van Instagram getuigde voor het Amerikaanse Congres over hoe het socialemediaplaform omgaat met de veiligheid van jonge gebruikers.