President Burkina Faso beëindigt mandaat regering

De secretaris-generaal van de regering kondigde het decreet van president Kaboré woensdagavond op de televisie aan. Er werd geen reden opgegeven.

Het ontslag van de regering valt te midden van toenemende spanningen over de veiligheid in het Sahel-land en klimaatzorgen.Na de televisieaankondiging riep Dabiré de bevolking op om de president en de nieuwe regering te steunen. In eendracht kan het land de uitdagingen trotseren, klonk het. Dabiré werd begin 2019 premier onder Kaboré, die eind vorig jaar de presidentsverkiezingen won en zo een tweede en laatste mandaat kon aanvatten.

Protestmars

Eind november had de president, daags na een protestmars tegen het “onvermogen” van de Burkinese autoriteiten om op te treden tegen het jihadistische geweld, al nieuwe maatregelen aangekondigd. Zo had hij het toen over de “noodzaak” om een hechtere regeringsploeg samen te stellen.

Sinds 2015 zijn al zowat 2.000 doden gevallen bij het jihadistische geweld in het land. Er is intussen sprake van anderhalf miljoen ontheemden. Aan de grenzen met Mali en de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn verschillende milities acties. Sommige hebben trouw gezworen aan IS, andere behoren tot al-Qaida. het Franse leger is in de regio actief en steunt er de regering in Ouagadougou.

Aanvallen op burgers en militairen vinden steeds meer plaats, vooral in het noorden en oosten van het land. Bij een aanval op een rijkswachtpost in het noordelijke Inata lieten op 14 november minstens 57 mensen het leven, onder wie 53 rijkswachters. Het was een van de dodelijkste aanvallen tegen de veiligheidstroepen tot nu toe.