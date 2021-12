Onder andere hier, op Holt in Beverst, komt een trajectcontrole die wordt uitgebaat door een privéconsortium. — © Tom Palmaers

Brussel/Bilzen

Na Bonheiden besteedt ook Bilzen zijn trajectcontroles uit aan een privébedrijf, dat 24 euro per boete ontvangt. In de Vlaamse meerderheid botst het over die privatisering van de verkeersveiligheid.