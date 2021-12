Andrés Mendoza (ex-Club Brugge) raadt Anderlecht-target transfer naar België aan

Andrés Mendoza leidde Club Brugge in 2002 naar winst in de Beker van België met drie goals in de finale tegen Moeskroen (3-1). — © BELGA

Als het van Andrés Mendoza, voormalige goalgetter van Club Brugge afhangt, dan voetbalt zijn jonge Peruviaanse landgenoot Percy Liza (21) binnenkort in België. Liza woonde afgelopen zondag Anderlecht-Zulte Waregem bij en wordt daardoor in verband gebracht met een mogelijke transfer naar Paars-Wit. “Het is voor hem het ideale moment om naar België te gaan.”

Andrés Mendoza speelde net als Percy Lima voor Sporting Cristal in Peru alvorens een transfer te maken naar België. Daar voetbalde hij bijna vijf jaar bij Club Brugge en scoorde 54 goals.

Mendoza adviseert zijn talentvolle landgenoot om diezelfde stap te wagen, ook al is hij in beeld bij de grote rivaal van Club Brugge, Anderlecht.

“Ik denk dat het voor hem het ideale moment is om naar België te gaan, hij is 21”, zegt Mendoza in Fútbol Como Cancha, een voetbalshow van RPP Noticias in Peru. “Ik was negentien toen ik de stap waagde en het is een zeer competitieve liga. “Ik denk dat hij er veel kan leren. Percy is groot en snel en heeft daarmee een vergelijkbaar profiel met mij. Ik hoop dat hij kan gaan en pas over twintig jaar terugkeert naar Peru. Niet zoals sommigen die een transfer maken en het jaar erop al terugkeren.”

Spits Percy Liza werd verkozen tot revelatie van de Peruviaanse Liga 1 Betsson en geniet momenteel van vakantie in Europa. Daarvan maakte hij gebruik om Anderlecht te gaan bekijken. Paars-Wit moet op zoek naar aanvallende versterking, want Joshua Zirkzee en Christian Kouamé worden slechts gehuurd. Naast Percy Liza werd dit weekend op de 18-jarige Amerikaanse spelverdeler Diego Luna (18) gespot in het Lotto Park. Die laatste bezocht meerdere clubs in Europa.