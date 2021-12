Twee 18-jarige jeugdproducten debuteren bij Manchester United: “Zidane, onthoud die naam”

De 89ste minuut van het Champions League-duel van Manchester United tegen Young Boys Bern was een kippenvelmoment op Old Trafford, ondanks de 1-1-stand. Twee jeugdproducten van de Mancunians mochten samen hun eerste keer in het shirt van het eerste elftal opdraven.

Zidane Iqbal is een in Engeland geboren aanvallend middenvelder met een Pakistaanse vader en een Irakese moeder. Hij is Irakees jeugdinternational. Het evidente vermoeden klopt: hij is genoemd naar de voormalige Franse stervoetballer Zinédine Zidane, al is zijn idool Mesut Özil, die net als Iqbal moslim is.

Iqbal geldt als een toptalent. Zijn voormalige jeugdcoach Stewart Hamer vertelde dat hij hem soms naar de kant haalde om wedstrijden wat fairder te maken voor tegenstanders.

Charlie Savage heeft dan weer een achternaam die een belletje doet rinkelen. Hij is de zoon van Robbie Savage, de voormalige Welshe middenvelder die eveneens werd opgeleid bij Manchester United, maar nooit in actie kwam voor het eerste elftal. Hij voetbalde tussen 1997 en 2008 in de Premier League bij Leicester, Birmingham, Blackburn Rovers en Derby County. Net als zijn vader is Charlie Savage een middenvelder.

Opmerkelijk is dat Robbie Savage co-commentator was bij de match voor BT Sport. “Bij Manchester United komt Charlie Savage voor Juan Mata. Wow, ik heb nooit gedacht dat ik die woorden zou uitspreken op Manchester United. Wat een trotse dag voor mijn jongen”, zei de trotse Robbie Savage, die na de wedstrijd de tranen voelde opwellen toen hem naar de invalbeurt van zijn zoon werd gevraagd.