Bart De Wever niet te spreken over brief van Engie: “Omgekocht door Van der Straeten”

“Minister van Energie Tinne Van der Straeten heeft Engie omgekocht.” Dat zei Bart De Wever in ‘De Ochtend’ op Radio 1. De N-VA-voorzitter reageert daarmee op de brief van het energiebedrijf aan premier Alexander De Croo, waarin staat dat het onmogelijk is om de verlenging van de jongste kerncentrales na 2025 te verzekeren.

Engie-ceo Catherine MacGregor en Jean-Pierre Clamadieu, voorzitter van de raad van bestuur, richtten zich in de brief aan premier De Croo. “We volgen het debat over het Belgische energiesysteem, waarin Engie een essentiële actor is, met interesse. Als gevolg van onze recente gesprekken, lijkt het ons nuttig om u ons standpunt te verduidelijken”, klinkt het daarin.

Dat standpunt laat weinig aan de verbeelding over: “De verlenging van de reactoren van Doel 4 en Tihange 3 is alleen mogelijk in een project van een levensduurverlening van 10 tot 20 jaar. Daarvoor is een uitvoeringstermijn van 5 jaar nodig, rekening houdend met de nodige ingenieurs- en veiligheidsstudies, de dialoog met de betrokken autoriteiten, wetgevende en reglementaire processen en de eigenlijke realisatie van de investering”, duidt Engie. “Onze ervaring met gelijkaardige projecten heeft ons ervan overtuigd dat die termijn moeilijk haalbaar is. In die omstandigheden lijkt het ons onmogelijk om de verlenging van de activiteit van die twee eenheden in 2025 te verzekeren.”

Ook een verlenging van enkele jaren, die minder voorbereiding zou vragen, is voor Engie geen optie. “Daar is geen precedent voor en er bestaat vandaag geen reglementair kader noch techniek om dat te realiseren. Alles samen en in die context ziet Engie geen andere optie dan de progressieve sluiting van de nucleaire eenheden die we uitbaten.”

“Wie de brief goed leest merkt op dat de verlenging van de centrales perfect mogelijk is binnen een soepeler wettelijk kader”, oordeelt N-VA-voorzitter Bart De Wever. De hoofdvraag is volgens hem niet gesteld. “Waar wordt Engie het rijkste van, van goedkope kernenergie blijven produceren of van subsidies van minister van Energie Van der Straeten om vuile gas te produceren”, vraagt De Wever zich dus af. “Vanderstraeten heeft Engie omgekocht, ik heb er geen andere woorden voor.”

Volgens De Wever doet Engie dit vanuit “commercieel oogpunt”. “Het is een kwestie van politieke wil om het haalbaar te maken, een kwestie van nu beslissen. Maar een bedrijf dat massaal subsidies kan tanken, gaat natuurlijk niet van dat pad afwijken.”

De Wever gelijkt met andere landen, zoals Nederland. “Daar gaat men een van de oudste kerncentrales verlengen. In Frankrijk zien we hetzelfde. Wereldwijd is er een nucleaire renaissance bezig. De helft kernenergie, de helft vernieuwbare. Omdat iedereen focust op klimaat en CO2, terecht ook. Maar de meest massale energieopwekker om dat klimaatneutraal te doen heet vandaag kernenergie.”