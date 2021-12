Pas over een half jaar aangepast vaccin tegen omikron: “Eigenlijk is dat niet meer dan vijf minuten werk aan de computer, maar dán...”

Farmareus Pfizer is volop in de weer om zijn vaccin aan te passen zodat het ook bestand is tegen de omikronvariant. Maar dat heeft heel wat voeten in de aarde. In tussentijd blijft de nieuwe variant wereldwijd woest om zich heen slaan. Marc Van Ranst en Geert Molenberghs schatten de situatie in: “Het is eigenlijk niet meer dan vijf minuten werk aan de computer om wat aanpassingen te doen in het vaccin, maar dán...”