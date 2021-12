Opnieuw kiest gemeente voor private partner voor trajectcontroles: “Wat is veiliger: weg waar je niet snel kan rijden of racebaan met flitspaal?”

Bilzen wil een aantal verbindingswegen uitrusten met een trajectcontrole en klopt daarvoor aan bij privépartner TAAS. In ruil voor 24 euro per boete organiseert het bedrijf alles. “Ontzorging”, noemt TAAS het in een powerpointpresentatie. Het is intussen al de vierde gemeente die intekent op het programma, maar er komt ook veel kritiek. Want is die ontzorging ook een goeie zaak voor de veiligheid?