Minister Peeters en Bart Tommelein gedagvaard voor valse beloftes: “Straks wil niemand nog minister worden”

Kun je ministers persoonlijk aanklagen omdat ze bepaalde beloftes niet nakomen? Het is wat Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) en gewezen minister Bart Tommelein (Open VLD) nu overkomt.

Zij kregen maandag een deurwaarder over de vloer die de twee in naam van een gedupeerde zonnepaneeleigenaar voor de rechter daagt. Alleen is de kans op slagen zo goed als nihil. Toch veroorzaakt de demarche deining in de Wetstraat.