Ophef in Finland: premier gaat uit tot in vroege uurtjes terwijl dichte collega positief testte op corona

De Finse premier Sanna Marin kreeg dinsdag kritiek nadat ze afgelopen weekend tot in de vroege uurtjes was uitgeweest. Op zich weinig bijzonder, ware het niet dat een collega van de premier daarvoor positief had getest op het coronavirus.

Sanna Marin, met haar 36 jaar een van de jongste premiers ter wereld, bood maandag al openlijk haar excuses aan nadat een magazine foto’s van haar had gepubliceerd. Op de beelden was te zien hoe de premier uitging in een nachtclub in Helsinki, enkele uren nadat haar minister van Buitenlandse Zaken Pekka Haavisto positief had getest op het coronavirus.

Volgens de premier had haar entourage haar aanvankelijk verteld dat de geldende richtlijnen met betrekking tot het coronavirus haar niet verplichtten zich te isoleren, hoewel ze in contact was geweest met een besmette persoon. Daar komt ze nu op terug. “Ik had kritischer moeten zijn en de richtlijnen die me waren gegeven opnieuw moeten controleren. Het spijt me zo dat ik niet begreep dat ik het moest doen”, verontschuldigde Marin zich op Facebook.

Uit een peiling in opdracht van televisiezender MTV3 bleek dat twee derde van de ondervraagden haar nachtje uit “een grote fout” vinden. Finland bleef lange tijd gespaard van erg hoge besmettingscijfers, maar momenteel halen zowat alle Scandinavische landen recordcijfers. Dagelijks raken er zo’n 300 per 100.000 inwoners besmet met het coronavirus.

De oppositie vindt het schandalig dat de regeringsleider ’s avonds de sms niet had gezien waarin stond dat ze zich moest isoleren. Haar werktelefoon bleef thuis.