Spectaculaire reddingsactie bij Niagarawatervallen is tevergeefs: 60-jarige vrouw dood teruggevonden

In de Verenigde Staten is woensdag een 60-jarige vrouw dood teruggevonden, nadat haar wagen in de Niagararivier belandde. De politie werd op de hoogte gebracht van een voertuig in de rivier, op enkele meters van de beroemde watervallen. De spectaculaire reddingsoperatie mocht niet baten: de reddingswerkers konden uiteindelijk enkel het lichaam van de vrouw bergen.