“Partygate”: Britse premier Boris Johnson onder toenemende druk

Net donderdag opnieuw vader geworden, is de Britse premier Boris Johnson onder toenemende druk komen te staan in verband met een veronderstelde lockdown-party in Downing Street.

Zelfs conservatieve kranten spaarden op hun voorpagina niet de kritiek op de regeringsleider. “Een regel voor hen en nieuwe regels voor ons”, titelde de Daily Mail in een verwijzing naar de scherpere coronamaatregelen die de Conservatieve premier woensdagavond heeft aangekondigd. “Het begin van het einde voor Boris?”, vroeg de Telegraph zich af.

Partijgenoten wrijven Johnson aan dat de nieuwe maatregelen enkel een afleidingsmanoeuvre zijn.

Johnson heeft zich woensdag in het parlement verontschuldigd. Maar niet zozeer voor een klaarblijkelijk feestje van zijn medewerkers terwijl de rest van het land in lockdown was, maar wel voor een video waarin te zien is hoe zijn vroegere woordvoerster met collega’s schertste of zo een fuifje openlijk wel te rechtvaardigen is. Johnson bleef ontkennen dat de regels waren overtreden, maar leidde niettemin een intern onderzoek in.

Ondertussen berichtten kranten over nog andere, gezien de coronaregels, illegale feestjes in regeringsgebouwen en zelfs de ambtswoning van de premier vorig jaar.

De pers heeft het al een week rondwervelend schandaal ondertussen “Partygate” gedooopt.

Zeven keer vader

Uitgerekend donderdag is Johnson opnieuw vader geworden. Zijn echtgenote Carrie is in een ziekenhuis in Londen bevallen van een dochter, liet een woordvoerster weten aan Britse media.

De 57-jarige premier heeft volgens Sky News zeker zeven kinderen, waaronder twee met zijn huidige vrouw en vier met ex-vrouw Marina Wheeler. Hij kreeg in 2009 ook nog een kind met minnares Helen Macintyre.

De naam van de jongste dochter van de premier is nog niet bekendgemaakt. De woordvoerster liet wel weten dat het goed gaat met moeder en kind.