Domenico Tedesco is opvolger van Jesse Marsch bij RB Leipzig

De Duits-Italiaanse coach is de opvolger van de Amerikaan Jesse Marsch, die afgelopen zondag ontslagen werd na een moeilijke seizoensstart. Zo is Leipzig na 14 speeldagen pas 11e met 18 punten in de Bundesliga. De Duitse vicekampioen slaagde er in een poule met Manchester City, Paris Saint-Germain en Club Brugge niet in zich te plaatsen voor de achtste finales van de Champions League. Op de slotspeeldag verzekerde Leipzig zich ten koste van blauw-zwart wel van overwintering in de Europa League.

Tedesco stond eerder aan het roer bij Schalke 04 (2017-19) en Spartak Moskou (2019-21).

De samenwerking met assistent Achim Beierlorzer, sinds het ontslag van Marsch de interim-coach, werd in onderling overleg beëindigd. (belga)