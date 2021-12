Europa kleurt nog steeds donkerrood, maar deze bestemmingen zijn opnieuw oranje

Het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) heeft opnieuw de coronakaart geüpdatet. Die ziet er nu nog donkerder rood uit dan vorige week, maar er is ook goed nieuws: enkele bestemmingen kleuren opnieuw oranje.

Iedere donderdag publiceert het ECDC een nieuwe versie van de Europese coronakaart. De kleurcodes zijn gebaseerd op het aantal besmettingen in de afgelopen veertien dagen. Op vrijdag past Buitenlandse Zaken dan weer het reisadvies aan op basis van de coronakaart. Dat reisadvies is dan telkens geldig vanaf zaterdag.

Opnieuw oranje

Goed nieuws voor wie nog een streepje zon wil opzoeken tijdens de winter: de Canarische Eilanden (Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife en La Palma) kleuren opnieuw oranje. Hetzelfde geldt voor de Azoren.

Ook in Spanje zijn enkele regio’s van rood naar oranje gegaan. Het gaat onder meer om de streek rond Madrid. In Roemenië zijn ook twee regio’s naar oranje kunnen evolueren.

De rest van de Europese kaart ziet er nog rood tot donkerrood uit. In de Scandinavische landen meten ze nu recordcijfers op, wat onder meer resulteert in een donkerrood zuidelijk Noorwegen. In Italië zijn de regio’s Piëmonte, Toscane en Basilicata van oranje naar rood gegaan.