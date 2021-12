Buschauffeur De Lijn zwaargewond na botsing tegen vrachtwagen

In de Drogenbroodstraat gebeurde donderdagvoormiddag een zwaar verkeersongeval. Een bus van De Lijn reed tegen een stilstaande vrachtwagen. De chauffeur van de bus raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. De straat was urenlang afgesloten voor alle verkeer.

Het ongeval gebeurde donderdag omstreeks 10.30 uur. “Een bus van De Lijn reed in de Drogenbroodstraat in de richting van Ertvelde”, zegt woordvoerster van de politiezone Assenede/Evergem Wendy De Vreeze. “Ter hoogte van het tankstation ging het mis. De chauffeur merkte niet op dat een vrachtwagen stilstond op de weg en de bus botste tegen de vrachtwagen. De klap moet zwaar geweest zijn. De buschauffeur zat geklemd en moest bevrijd worden door de brandweer. Ook de MUG-helikopter kwam ter plaatse.” (Lees verder onder de foto)

De buschauffeur zat geklemd door de hevige klap en moest bevrijd worden door de brandweer. — © svg

De chauffeur zat uiteindelijk zo’n drie kwartier vast in zijn netelige positie. Na zijn bevrijding werd hij met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. “Op de bus zelf raakten nog vier passagiers gewond. Ze werden ter plaatse verzorgd. Eén passagier werd na verzorging ook overgebracht naar het ziekenhuis. Maar met lichte verwondingen.”

Over de precieze omstandigheden van het ongeval is momenteel nog niets geweten. Dat wordt onderzocht door het parket van Oost-Vlaanderen. De toestand van het slachtoffer, een 24-jarige man uit Gent, was donderdag nog steeds kritiek.

Door het ongeval was de Drogenbroekstraat urenlang afgezet voor het verkeer tussen Moleneinde en de R4. Omstreeks 13.30 startten de takelwerken. Om 15 uur was de weg weer vrij.