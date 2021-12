Kimmich speelt door last na COVID-besmetting dit jaar niet meer voor Bayern

Kimmich liet zich niet vaccineren en liep een coronabesmetting op. Die bleek meer dan een griepje, want de Duitse international zal door last aan de longen deze maand niet meer in actie komen. — © ISOPIX

Joshua Kimmich zal na zijn besmetting met het coronavirus dit jaar niet meer in actie komen voor Bayern München. Hij heeft nog te veel last.

De 26-jarige middenvelder wekte eerder wrevel op bij zijn club en de Duitse nationale ploeg door zijn afkeer voor vaccinatie duidelijk te laten merken. De vaccinweigeraar verbleef een maand in quarantaine, eerst na een hoogrisicocontact en nadien vanwege een positieve test. Zaterdag wou hij in de thuismatch tegen Mainz zijn rentree vieren bij de Rekordmeister, maar dat blijkt vanwege “lichte infiltratie in de longen” niet mogelijk. Kimmich kan daardoor nog niet voluit trainen. “Ik kan niet wachten om er in januari opnieuw helemaal bij te zijn”, aldus Kimmich.

Kimmich mist naast het duel met Mainz ook de uitmatch tegen Stuttgart (14/12) en de thuiswedstrijd tegen Wolfsburg (17/12). De eerste wedstrijd van 2022 van Bayern is op 7 januari voorzien, in eigen stadion tegen Borussia Mönchengladbach. (belga)