Extreemrechtse Oostenrijkse FPÖ verbreekt banden met Verenigd Rusland

“Ik heb het nut van de deal die FPÖ in december 2016 sloot nooit begrepen”, aldus partijleider Herbert Kickl. “Temidden van de coronapandemie hebben we niet de luxe om ons met iets anders bezig te houden dan met de huidige problemen in Oostenrijk.”

De alliantie tussen FPÖ en Verenigd Rusland werd gesmeed door Kickls voorganger, Heinz-Christian Strache, die in 2019 de politiek verliet na een corruptieschandaal. De tekst, die vijf jaar geldig was, is destijds langs Russische kant ondertekend door Sergj Jelezniak, een persoon tegen wie westerse sancties gericht zijn. In het document kwamen beide partijen overeen informatie uit te wisselen over internationale betrekkingen.

De FPÖ was aanvankelijk een anti-Sovjet-partij, maar maakte in 2008 een ommezwaai door Rusland te steunen in de oorlog tegen Georgië. De extreemrechtse partij heeft altijd ontkend dat de samenwerking met de partij van Poetin financiële voordelen opleverde.