Zaak tegen bekende Franse filmregisseur Luc Besson voor verkrachting van Vlaamse actrice geseponeerd

Het onderzoek startte in mei 2018. De toen 27-jarige Van Roy zou bij een afspraak een kop thee hebben gedronken waarna ze zich slecht voelde en het bewustzijn verloor. Bij haar ontwaken herinnerde de vrouw zich ongepaste aanrakingen en seksuele handelingen.

Na een onderzoek van negen maanden klasseerde het parket van Parijs in februari 2019 de zaak zonder gevolg. Van Roy diende vervolgens een nieuwe klacht in, waardoor het onderzoek hernomen is. Na nog eens een onderzoek besliste de onderzoeksrechter in Parijs de zaak opnieuw te seponeren.

Besson, die de beschuldigingen altijd ontkend heeft, is bekend voor zijn rol als regisseur, producent of schrijver in films als “Nikita”, “Léon”, “Valerian and the City of a Thousand Planets”, de “Taken”-saga en “The Transporter”-films.