Dag voor deadline: Frankrijk claimt nog honderdtal visvergunningen en dreigt

Een dag voor het verstrijken van de deadline in de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk eist Frankrijk nog steeds een honderdtal extra vergunningen voor Franse vissers om actief te zijn in Britse wateren. Bevoegd minister Annick Girardin dreigde donderdag tijdens een hoorzitting in de Franse senaat met een sanctieprocedure.

“Indien vrijdagavond niet alle vergunningen zijn toegekend, dan zal Frankrijk een bijeenkomst van de Partnerschapsraad vragen om vast te stellen dat het Verenigd Koninkrijk zijn verplichtingen niet is nagekomen”, zo verklaarde Girardin. “Het is ook daar waar sancties besloten kunnen worden”.

In de gezamenlijke Partnerschapsraad moeten de EU en het VK waken over de correcte toepassing van het vrijhandelsakkoord dat sinds de brexit de economische relaties tussen beide partners regelt. Bij schendingen van het akkoord kunnen vergeldende maatregelen worden genomen.

Maanden aanslepende ruzie

Het akkoord, dat sinds begin dit jaar in werking is, stelt onder meer dat Europese vissers aan de slag kunnen blijven in Britse wateren indien ze kunnen aantonen dat ze er reeds voor de Brexit aan de slag waren. Parijs en Londen ruziën echter al maanden over de precieze aard en omvang van de bewijzen die daarvoor geleverd moeten worden.

“We hebben 1.004 vergunningen gekregen en we verwachten er nog 94. Dat is geen anekdote, dat is van kapitaal belang: het gaat om vissers en hun gezinnen. Elke job op zee betekent vier jobs aan land”, zo betoogde Girardin.

Het is vooral voor de Britse zone van 6 tot 12 mijl dat Frankrijk meer licenties claimt. “We missen nog 53 vergunningen, waarvan er 40 zijn gevraagd voor vervangingsboten”, aldus de minister. Het gaat dan om boten die vissers hebben gekocht om hun vloot te vernieuwen, maar waarvoor Londen weigert de eerdere activiteiten te erkennen.